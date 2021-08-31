"Уважение к Украине": паралимпиец Цветов объяснил отказ от совместного фото с россиянами в Токио-2020

"Уважение к Украине": паралимпиец Цветов объяснил отказ от совместного фото с россиянами в Токио-2020

Украинский призер Паралимпиады-2020 не захотел обниматься и фотографироваться на пьедестале почета с представителями РФ.

Украинский легкоатлет Игорь Цветов прокомментировал свой резонансный поступок на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Накануне наш соотечественник выиграл "серебро" в беге на 100 метров, после чего отказался от совместного фото с представителями Паралимпийского комитета России на пьедестале.

На своей странице в Facebook Игорь написал, что сделал это из уважения к нашему государству.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", - объяснил свой поступок Цветов.

Фото, которое не требует подписи Серебряный призер Паралимпиады Игорь Цветов Из какой страны еще два спортсмена, можно догадаться Опубликовано Люкс FM Львов понедельника, 30 августа 2021

Кроме того, Игорь попросил прощения, что не смог завоевать для Украины "золото". Параатлет поблагодарил за поддержку и поздравления и пообещал отдать все силы, чтобы взять медаль и на дистанции 200 метров.

☑️Велике спасибо за поздравления !!! Мне очень приятно ваше пидтримка❤️ Но хочу извиниться перед Украиной, не ... Опубликовано Ihor Tsvietov понедельник, 30 августом 2021

Цветов - многократный чемпион мира и Европы, двукратный паралимпийский чемпион 2016 года.

В Токио Игорю удалось превзойти результат паралимпийского рекорда, который он сам же и установил пять лет назад, но этого для итоговой победы оказалось недостаточно.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, легкоатлетка Ярослава Магучих попала в скандал из-за объятий с россиянкой на Олимпиаде.

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