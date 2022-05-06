"Уверен, все мы перейдем": Ребров - об украинском языке и ссоре с мужчиной в футболке "Россия"

"Уверен, все мы перейдем": Ребров - об украинском языке и ссоре с мужчиной в футболке "Россия"

Выдающийся украинский футболист, а ныне тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров дал интервью после победы со своей командой в Кубке лиги ОАЭ.

Для 47-летнего уроженца Горловки выигранный трофей стал первым в Эмиратах, где он работает с 2021 года. После победы в финальном матче турнира Ребров вышел на поле с украинским флагом, чтобы вместе с детьми отпраздновать успех на стадионе.

В интервью программе "Сніданок з 1+1" украинский специалист рассказал, что во время решающего поединка на арене было много украинцев, которых он поблагодарил за поддержку.

"На матче была целая трибуна украинцев, украинских детей. После игры их переполняли эмоции, я подошел и взял украинский флаг. И весь стадион аплодировал, я видел, как украинцы чувствовали поддержку всех присутствующих", - сказал Ребров.

Также Ребров признался, что сейчас усердно совершенствует свои знания украинского языка, поскольку ему неприятно говорить на языке страны-агрессора. Сергей отметил важность украинского языка и не сомневается, что все русскоязычные в нашей стране со временем полностью перейдут на украинский.

"Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны-агрессора", - объяснил Ребров.

Кроме того, украинский коуч рассказал, что пытается избегать россиян, которые живут в Дубае. В частности, тренер вспомнил о неприятном инциденте, который у него случился с россиянином в Эмиратах.

"Каких-то конфликтов или инцидентов уже нет. Хотя однажды в лифте я встретил одного мужчину, вышедшего с футболкой "Россия". Я его спросил, что он хочет этим показать. Он ответил: "Да это просто футболка". Я сказал, к чему это, если умирают люди, он вышел из лифта и куда-то побежал.

Конфликтов нет, но лично у меня общаться с россиянами нет желания... но очень сложно игнорировать, как в этом случае с футболкой. Сейчас никто не кричит, что они из России, они прячутся, основная масса из тех, что в Эмиратах, понимают, что происходит", - рассказал Ребров.

Тренер Сергей Ребров о сборе средств на украинскую армию и стычки с россиянами за границей

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