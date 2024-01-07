Уверенная игра Трубина позволила "Бенфике" разгромить соперника в чемпионате Португалии (видео)

Анатолий Трубин отыграл "на ноль" в матче португальской лиги с "Ароукой".

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина разбила "Ароуку" в поединке 16-го тура чемпионата Португалии. Встреча на "Эштадиу Мунисипал де Ароука" завершилась со счетом 0:3 .

На 39-й минуте лиссабонцев вывел вперед Рафа Силва. Сразу после перерыва "орлы" удвоили свое преимущество – Оркун Кокджу отличился голом после передачи Рафы Силвы на 48-й минуте.

В конце игры "Бенфика" довела дело до разгрома. На 85-й минуте третий мяч в ворота хозяев поля отправил Петар Муса, которому ассистировал Кокджу.

Трубин провел на поле весь матч и на 41-й минуте спас свою команду после выхода соперника один на один.

Для 22-летнего украинского вратаря это был 21-й поединок за "Бенфику в этом сезоне, 9 из них Анатолий отыграл "на ноль". В трех из четырех последних матчах лиссабонского клуба Трубин не пропускал.

Добавим, что в составе "Ароуки" на позиции правого защитника против "Бенфика" сыграл украинец Богдан Милованов. В этом сезоне в его активе 13 матчей за португальский коллектив.

Обзор матча "Ароука" – "Бенфика"

Победа позволила "Бенфике" сократить отставание от "Спортинга" в турнирной таблице чемпионата Португалии. Команда Трубина с 39 очками после 16 матчей занимает второе место, уступая лидеру чемпионата только одним баллом. "Ароука" (16 пунктов) идет на 13-й позиции.

В следующем туре "Бенфика" 14 января примет "Риу Аве". Днем позже "Ароука" сыграет на выезде против "Гимарайнша".

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