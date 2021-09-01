Уверенная победа: Свитолина вышла в третий круг US Open (видео)

Первая ракетка страны расправилась с соперницей из третьей сотни мирового рейтинга.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) без проблем пробилась в третий круг Открытого чемпионата США. Бронзовая призерка Олимпиады в Токио обыграла представительницу Испании Ребеку Машарову (№231 WTA).

Элина уверенно выиграла первый сет и позволила сопернице оказать сопротивление во втором, но все же не стала откладывать определение победительницы в матче до третьей партии - 6:2, 7:5. Поединок длился 1 час 17 минут.

В 1/16 финала Свитолина сыграет с победительницей пары Маркета Вондрушова (Чехия, №38 WTA) - Дарья Касаткина (Россия, №27 WTA).

Еще одна украинка Ангелина Калинина (№76 WTA) в 1/32 финала турнира сыграет с немкой Анжелик Кербер (№17 WTA). Их поединок состоится 2 сентября и начнется в 04:00 по киевскому времени.

Как писал ТСН Проспорт, Свитолина победила на турнире WTA в Чикаго. Это ее первый титул в текущем сезоне и 16-й на турнирах серии WTA в карьере.

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