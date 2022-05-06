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Уверенно лидируем в медальном зачете: Украина выиграла 8 наград в четвертый день Дефлимпиады

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Уверенно лидируем в медальном зачете: Украина выиграла 8 наград в четвертый день Дефлимпиады

facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Украинская команда продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, продолжающихся в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В четвертый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины выиграла 8 медалей Дефлимпиады в трех видах спорта: дзюдо, пулевой стрельбе и плавании.

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет.

Из восьми медалей нашей команды сразу пять оказались золотыми. Еще три награды - серебряные.

Таким образом, после четырех соревновательных дней Дефлимпиады-2021 в копилке "сине-желтых" уже 46 медалей: 24 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.

Все медали Украины в четвертый день Дефлимпиады-2021

"Золото" :

  • мужская женская сборная Украины (командное дзюдо)
  • женская сборная Украины (командное дзюдо),
  • Инна Афонченко (пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 метров),
  • Виолетта Лыкова (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров),
  • Алексей Коломиец (плавание, 100 метров брассом)

"Серебро":

  • Анита Махнык (плавание, 100 метров брассом),
  • Владислав Гриценко (плавание, 100 метров брассом),
  • женская сборная Украины (плавание, эстафета 4х200 метров, вольный стиль)

Медальный зачет Дефлимпиады-2021 (после четырех соревновательных дней)

1. Украина – 24 золотых + 9 серебряных + 13 бронзовых = 46

2. США – 8+2+10 = 20

3. Япония – 6+4+4 = 14

4. Иран – 4+5+6 = 15

5. Франция – 3+0+4 = 7

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