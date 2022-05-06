Уверенно лидируем в медальном зачете: Украина выиграла 8 наград в четвертый день Дефлимпиады

Уверенно лидируем в медальном зачете: Украина выиграла 8 наград в четвертый день Дефлимпиады

Украинская команда продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, продолжающихся в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В четвертый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины выиграла 8 медалей Дефлимпиады в трех видах спорта: дзюдо, пулевой стрельбе и плавании.

Об этом Национальный паралимпийский комитет.

Из восьми медалей нашей команды сразу пять оказались золотыми. Еще три награды - серебряные.

Таким образом, после четырех соревновательных дней Дефлимпиады-2021 в копилке "сине-желтых" уже 46 медалей: 24 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.

Все медали Украины в четвертый день Дефлимпиады-2021

"Золото" :

мужская женская сборная Украины (командное дзюдо)

женская сборная Украины (командное дзюдо),

Инна Афонченко (пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 метров),

Виолетта Лыкова (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров),

Алексей Коломиец (плавание, 100 метров брассом)

"Серебро":

Анита Махнык (плавание, 100 метров брассом),

Владислав Гриценко (плавание, 100 метров брассом),

женская сборная Украины (плавание, эстафета 4х200 метров, вольный стиль)

Медальный зачет Дефлимпиады-2021 (после четырех соревновательных дней)

1. Украина – 24 золотых + 9 серебряных + 13 бронзовых = 46

2. США – 8+2+10 = 20

3. Япония – 6+4+4 = 14

4. Иран – 4+5+6 = 15

5. Франция – 3+0+4 = 7

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