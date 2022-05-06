Уверенно лидируем в медальном зачете: Украина выиграла 8 наград в четвертый день Дефлимпиады

Украинская команда продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, продолжающихся в бразильском Кашиас-ду-Сули.
В четвертый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины выиграла 8 медалей Дефлимпиады в трех видах спорта: дзюдо, пулевой стрельбе и плавании.
Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет.
Из восьми медалей нашей команды сразу пять оказались золотыми. Еще три награды - серебряные.
Таким образом, после четырех соревновательных дней Дефлимпиады-2021 в копилке "сине-желтых" уже 46 медалей: 24 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.
Все медали Украины в четвертый день Дефлимпиады-2021
"Золото" :
- мужская женская сборная Украины (командное дзюдо)
- женская сборная Украины (командное дзюдо),
- Инна Афонченко (пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 метров),
- Виолетта Лыкова (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров),
- Алексей Коломиец (плавание, 100 метров брассом)
"Серебро":
- Анита Махнык (плавание, 100 метров брассом),
- Владислав Гриценко (плавание, 100 метров брассом),
- женская сборная Украины (плавание, эстафета 4х200 метров, вольный стиль)
Медальный зачет Дефлимпиады-2021 (после четырех соревновательных дней)
1. Украина – 24 золотых + 9 серебряных + 13 бронзовых = 46
2. США – 8+2+10 = 20
3. Япония – 6+4+4 = 14
4. Иран – 4+5+6 = 15
5. Франция – 3+0+4 = 7
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