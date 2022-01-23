Уверенно реабилитировались: сборная Украины по футзалу уничтожила сербов и сохранила шансы на выход в плей-офф Чемпионата Европы

"Сине-желтые" продолжают соревноваться за звание лучшей команды континента.
Сборная Украины по футзалу после неудачного старта на финальной части Чемпионата Европы-2022 уверенно победила во втором туре национальную команду Сербии.
Подопечные Александра Косенко отправили в ворота соперников шесть голов и пропустили только раз.
В первом тайме "сине-желтые" забили сопернику четыре мяча, во втором отличились еще дважды. Сербы избежали сухого поражения в конце игры.
- Украина одержала первую победу на Евро и сравнялась по очкам с Португалией и Нидерландами, которые сыграют в 18:30. В стартовом матче команда Александра Косенко проиграла нидерландцам (2:3).
- Следующую игру украинцы проведут в пятницу, 28 января, против действующих чемпионов Европы и мира – португальцев.