Уверенно реабилитировались: сборная Украины по футзалу уничтожила сербов и сохранила шансы на выход в плей-офф Чемпионата Европы

Уверенно реабилитировались: сборная Украины по футзалу уничтожила сербов и сохранила шансы на выход в плей-офф Чемпионата Европы

"Сине-желтые" продолжают соревноваться за звание лучшей команды континента.

Сборная Украины по футзалу после неудачного старта на финальной части Чемпионата Европы-2022 уверенно победила во втором туре национальную команду Сербии.

Подопечные Александра Косенко отправили в ворота соперников шесть голов и пропустили только раз.

В первом тайме "сине-желтые" забили сопернику четыре мяча, во втором отличились еще дважды. Сербы избежали сухого поражения в конце игры.