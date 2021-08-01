Уверенный старт чемпиона: "Динамо" начало новый сезон с разгромной победы (видео)

Исход поединка был предрешен уже в первом тайме.

Киевское "Динамо" с разгромной победы стартовало в сезоне-2021/2022. В домашнем матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "бело-синие" разгромили ровенский "Верес" со счетом 4:0.

Поединок едва успел начаться, а подопечные Мирчи Луческу уже дважды огорчили гостей. На 4-й минуте Денис Попов пробил Богдана Когута ударом головой после навеса с углового.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Верес -1:0. Видео гола Попова (4`)

Спустя две минуты забитым мячом отметился Денис Гармаш. Полузащитник хозяев забил тоже головой, ассистировал ему Александр Тымчик.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Верес - 2:0. Видео гола Гармаша (6`)

Под занавес первого тайма киевляне оформили разгром. Чемпион страны разогнал контратаку, которую результативным ударом завершил Тымчик.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Верес - 3:0. Видео гола Тимчика (42`)

Точку в поединке на 86-й минуте поставил Виктор Цыганков, реализовавший пенальти, который он сам же и заработал.

Для "Динамо" это была дебютная игра в сезоне. Матч 1-го тура между "бело-синими" и " Минаем " был перенесен.

" был перенесен. "Верес" стартовал с ничьей с ковалевским "Колосом" (0:0).

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