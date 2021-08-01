Уверенный старт чемпиона: "Динамо" начало новый сезон с разгромной победы (видео)

Исход поединка был предрешен уже в первом тайме.
Киевское "Динамо" с разгромной победы стартовало в сезоне-2021/2022. В домашнем матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "бело-синие" разгромили ровенский "Верес" со счетом 4:0.
Поединок едва успел начаться, а подопечные Мирчи Луческу уже дважды огорчили гостей. На 4-й минуте Денис Попов пробил Богдана Когута ударом головой после навеса с углового.
Спустя две минуты забитым мячом отметился Денис Гармаш. Полузащитник хозяев забил тоже головой, ассистировал ему Александр Тымчик.
Под занавес первого тайма киевляне оформили разгром. Чемпион страны разогнал контратаку, которую результативным ударом завершил Тымчик.
Точку в поединке на 86-й минуте поставил Виктор Цыганков, реализовавший пенальти, который он сам же и заработал.
- Для "Динамо" это была дебютная игра в сезоне. Матч 1-го тура между "бело-синими" и "Минаем" был перенесен.
- "Верес" стартовал с ничьей с ковалевским "Колосом" (0:0).