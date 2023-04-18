"Увидела ангелов": румынская тяжелоатлетка выиграла "золото" ЧЕ после того, как потеряла сознание

Румынка Андреа Котрута завоевала золотую медаль чемпионата Европы-2023 по тяжелой атлетике после того, как потеряла сознание во время соревнований.

19-летняя румынская тяжелоатлетка выступала в весовой категории до 55 кг. В рывке она стала лучшей с результатом 91 кг, превзойдя на один килограмм украинку Светлану Самуляк.

В толчке Котрута во время второго подхода внезапно потеряла сознание и упала. Несмотря на это, ей хватило минуты для того, чтобы восстановиться и продолжить соревнования. В третьей попытке румынка подняла 110 килограммов и выиграла "золото", снова на один килограмм обойдя представительницу Украины.

Таким образом, Андреа также завоевала третье "золото" по сумме двоеборья с лучшим результатом в своей карьере – 201 кг. В свою очередь, 19-летняя украинка Самуляк выиграла три "серебра" с личным рекордом в двоеборье – 199 кг.

"Не знаю, что произошло. Увидела ангелов, людей, летающих по залу. После этого я упала", – прокомментировала инцидент Котрута.

Добавим, что ранее на ЧЕ-2023 потеряла сознание турецкая тяжелоатлетка Баяв Пелинсу, которая после этого прекратила выступления на континентальном первенстве.

Пелинсу, которая соревновалась в весовой категории до 49 килограммов, подняла штангу над головой, но потом не смогла удержать ее, после чего сама без сознания упала на пол. Позже Баяв сообщила в соцсетях, что с ней все хорошо.

Жуткое видео падение турецкой спортсменки разлетелось по Сети.

Турецкая спортсменка потеряла сознание на ЧЕ по тяжелой атлетике pic.twitter.com/1L1wL1jgO5 — gymnastics 3.0 (@gymnastics3_) April 16, 2023

Ранее сообщалось, что Камила Конотоп с континентальным рекордом стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. 22-летняя украинка выиграла три "золота" в весовой категории до 59 килограммов.

Всего в копилке сборной Украины уже 11 медалей на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике. По три "серебра" и "золота" соответственно завоевали Самуляк и Конотоп, обладательницей двух бронзовых наград стала Ангелина Ломачинская, еще три "бронзы" принесла Украине Надежда Шпилько.

ЧЕ-2023 в Ереване продлится до 23 апреля. Сборную Украины на континентальном первенстве по тяжелой атлетике представляют 17 спортсменов – пять мужчин и 12 женщин.

Напомним, во время церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике в Армении подожгли флаг Азербайджана. Из-за скандального инцидента Азербайджан решил досрочно снять свою команду с турнира.

Читайте также:

Исторический триумф: украинская баскетболистка стала чемпионкой Евролиги (видео)

Завоевал три медали: 19-летний украинец стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

17-летний украинский вундеркинд завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по прыжкам в воду