"Увидим, есть ли у тебя яйца": Усик принял вызов Джейка Пола на бой по правилам ММА

Джейк Пол и Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик ответил на вызов видеоблогера Джейка Пола на поединок по правилам ММА.

На своей странице в соцсети X американец озвучил свой план на ближайшие пять лет, где среди пунктов была и победа на Усиком.

Украинец отреагировал на пост Пола у себя на странице, заявив, что вскоре закончит боксерскую карьеру и будет ждать его в клетке.

"Отличный план, Джейк, но я не буду на пятом месте – только на первом. Скоро я закончу с боксом, а после этого буду ждать тебя в клетке. Увидим, есть ли у тебя яйца, или все на самом деле только хайп", – написал Усик.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Даниеля Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Сразу после победы в реванше с Дюбуа украинский чемпион провел дуэль взглядов с Полом, который поднялся к нему веринг.

Звезда YouTube вызвал Александра на бой по правилам ММА. Украинец ответил, что готов встретиться с Полом в октагоне.

Позже директор команды украинского боксера Сергей Лапин рассказал, что поединок Усика и Пола по правилам ММА может состояться в начале 2026 года.

К слову, в ноябре прошлого года Джейк в боксерском поединке одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

На счету 28-летнего видеоблогера 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение, которое шоумену в феврале 2023 года нанес Томми Фьюри, младший сводный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Следующий бой Пол проведет 14 ноября с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом. Из-за слишком большой разницы в весе поединок не смог получить статус официального и будет выставочным.

Напомним, WBO обязала Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера, но Александр получил отсрочку от переговоров по бою с новозеландцем из-за травмы спины и тот 25 октября выйдет в ринг против британца Фабио Уордли. Победитель поединка Паркер – Уордли станет следующим соперником украинского чемпиона.