"Увидимся снова": Джошуа поговоркой оправдался за фиаско в поединке с Усиком

"Увидимся снова": Джошуа поговоркой оправдался за фиаско в поединке с Усиком

Британец отметил, что вынес из поражения от украинца бесценный опыт.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа прокомментировал свое поражение от украинца Александра Усика.

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"Есть старая поговорка: "Если хочешь быть великим бойцом, ни дерись с левшами, особенно с хорошими". Усик - хороший боец. Левши - хитрые. Они не самые простые бойцы.

Если бы я дрался с ортодоксальным бойцом, я бы, наверное, кто бы это ни был, нокаутировал его до девятого раунда. Я знаю, что этот опыт бесценен, и следующий бой принесет мне большую пользу. Мне хуже не будет.

Я был очень разочарован. Но в раздевалке я просто сказал Усику: "Увидимся снова", правда. Я также отправил сообщение его детям, поздоровался, и все", - цитирует Джошуа BadLeftHook.

Добавим, что Усик на пресс-конференции после победы над Джошуа заявил, что бой-реванш с британцем хочет провести в Украине.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг , прозвучавший на 5 секунд раньше.

В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но , прозвучавший на 5 секунд раньше. Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. В раздевалке новоиспеченного обладателя четырех титулов поздравили Андрей Шевченко и Виталий Кличко.

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