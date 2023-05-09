"Увидите, как я побью любителя": абсолютный чемпион мира Хейни пообещал уничтожить Ломаченко

Непобедимый американец не сомневается в своей победе над боксером из Украины.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни высказался о предстоящем бое с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

Американец рассказал о своей упорной подготовке к поединку с владельцем украинского паспорта. Он подчеркнул, что сейчас стал гораздо лучше и опытнее бокером, чем был раньше, а потому убежден, что сможет одолеть Ломаченко.

"Сначала нужно победить себя, прежде чем вы сможете победить кого-то другого. Даже в тренажерном зале нужно упорно тренироваться и побеждать самого себя. Готовиться к той ночи. Мы проходим 12-недельный тренировочный лагерь только для того, чтобы подготовиться к одной ночи.

Мы умираем на тренировках, голодаем, наше тело болит, мы проводим спарринги, сражаемся друг против друга – это все ради одной ночи. Чтобы просто победить этого одного человека в ринге.

Считаю, что Лома должен был биться со мной четыре года назад, когда я вызвал его, и я тогда сказал: "Сражайся со мной сейчас, потому что будет только хуже". Сейчас самое плохое время для боя, потому что теперь я чемпион, моя уверенность зашкаливает. Я получил импульс. Получил больше опыта. С тех пор все улучшилось. 20 мая увидите, как я побью любителя. Самый молодой абсолютный чемпион в истории", – сказал Хейни в интервью Top Rank Boxing.

Поединок между Ломаченко и Хейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все принадлежащие американцу пояса легкого дивизиона.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В послужном списке 24-летнего Хейни 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Хейни провели первую дуэль взглядов перед титульным боем.

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