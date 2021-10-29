"Увижу эрекцию - дам в морду": экс-игрок сборной Украины жестко разнес футболиста-гея из Австралии

Богдан Бутко написал, что одноклубникам должно быть стыдно здороваться за руку с гомосексуалом.

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко попал в скандал из-за своей критики австралийского полузащитника клуба " Аделаида Юнайтед " Джошуа Кавалло, который накануне стал первым профессиональным футболистом, совершившим камингаут.

"Стыдно должно быть его одноклубникам, когда они здороваются с ним за руку. Я не поддерживаю это. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят?"

Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-либо личным качествам я не буду и не хочу, потому что я его не знаю лично", - написал Бутко в комментарии паблика Tribuna.com.

Позже один из комментаторов встал на защиту футболиста-гея, а Бутко в ответ написал "По крайней мере, у меня хоть дно не пробито".

"Я не запрещаю жить понятиями настоящего времени, но если вы геи с отклонениями и выносите это на всеобщее обозрение из своей комнаты, то как я могу на это смотреть?" - добавил Бутко.

Кроме того, 30-летний Бутко высказал свою позицию по отношению к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией в интервью изданию FanDay.

Вы не боитесь, что от вас потребуют извинений представители ЛГБТ?

– Я прошу вас, чего мне бояться. Бояться как раз надо этих новостей и их пропаганды.

– Что вы имели в виду, когда написали, что они уже размножаются?

– Среди них есть ребята, которые размножаются. Они берут мать, вдвоем берут сперму и выходит ребенок. Мир катится непонятно к чему. Как можно на это закрывать глаза?

– Вы играли во многих клубах. Были ли в командах представители нетрадиционной сексуальной ориентации?

– Конкретно не было замечено. Но некоторые имели свои замашки, а там непонятно, как оно на самом деле. В душе купается 20 человек, а кто начинает заглядывать, смотреть на что-то.

– Если бы вы зашли в раздевалку и увидели, что у вашего одноклубника на вас эрекция. Ваши действия?

- Просто вышел бы и дал бы ему в морду.

Читайте также:

"Коллеги гордятся мной": английский футбольный арбитр признался, что он гей

Один из лучших футбольных арбитров Норвегии совершил камингаут.

Камингауты звезд: знаменитости, признавшиеся в нетрадиционной сексуальной ориентации

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку