"Увлеклись неизвестно чем": президент ФБУ прокомментировал скандальное судейство относительно украинских боксеров на ЧЕ

Президент федерации бокса Украины и советник директоров Международной ассоциации бокса (IBA) Владимир Продивус высказался по поводу неприемлемого судейства на ЧЕ.

Украина не была представлена ни одним боксером в финале чемпионата Европы. Главу ФБУ возмутил результат судейства в поединках полуфинала соревнований.

Об этом Продивус написал на своей странице в Facebook.

"Пора возвращать протесты в олимпийский бокс. Возвращать их не как право манипуляции, а как возможность обрести справедливость для тех, кто стал жертвой судейской ошибки, критически повлиявшей на исход боя. Вчера сборная команда Украины стала свидетелем как раз такого случая. Из непонятных мне и всей команде причин, судьи боя Юрия Захареева с Мохаммедом Акбаром увлеклись неизвестно чем, но не своими профессиональными обязанностями: быть честными и беспристрастными всадниками спортивной судьбы. Федерация бокса Украины и я как ее президент не согласны с таким подходом в судействе. не могут вести себя, как вожди чьих-то жизней, их оценки не могут зависеть от настроения, политических или любых других преимуществ" — написал он.

По словам функционера, это поможет вернуть справедливость в этот вид спорта.

"Пора возвращать процедуру опротестования результатов боя, чтобы голос справедливости звучал громче и возможности вернуть эту справедливость были более реальными. После начала российско-украинской войны мир тем более осознал необходимость создания дополнительных инструментов, которые поддерживали бы справедливость, а не подгоняли нечестных людей продолжать свою темную деятельность. Возвращение протестов в любительском боксе на всех уровнях соревнования – один из моих приоритетов и как человека украинского бокса, и как вице-президента Международной боксерской федерации", – добавил Продивус.

Напомним, что российский президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев оказался в эпицентре нового скандала, опубликовав в соцсетях карту России с аннексированным Крымом.

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