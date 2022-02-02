"Уволен главный тренер и ряд игроков": руководство "Олимпика" разъяснило будущее команды

Горельцев опроверг сообщения журналистов о роспуске команды.

Президент донецкого "Олимпика" Андрей Горельцев прокомментировал информацию, что руководство клуба распустило команду.

"Расформирован – это неправильная информация. По некоторым причинам главный тренер и ряд игроков уволены. Но команда намерена выступать", — цитирует функционера FanDay.net.

Летом тогдашний президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин , ранее отстраненный от футбольной деятельности на пять лет, сообщил, что клуб снимается с розыгрыша Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

ранее на пять лет, сообщил, что клуб снимается с (УПЛ). После этого команда стала выступать в Первой лиге. "Олимпик" провалил концовку осени, проиграв шесть из последних семи матчей в 2021 году. Зимовать команда отправилась на 11-м месте в таблице Первой лиги.

Главным тренером "Олимпика" был Сергей Литовченко.

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