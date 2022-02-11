Уволил весь персонал: Месси попал в скандал после приобретения гостиницы в одном из самых модных мест Европы

Уволил весь персонал: Месси попал в скандал после приобретения гостиницы в одном из самых модных мест Европы

Мэр Сан-Роке назвал поступок футболиста ударом по городу.

Нападающий ПСЖ и сборной аргентины Лионель Месси попал в эпицентр скандала после покупки роскошной гостиницы в Сан-Роке.

Об этом сообщает Euro Weekly News.

Группа MIM Hotels – сеть гостиниц, принадлежащая 34-летнему аргентинцу, несколько дней назад приобрела роскошный отель в Сотогранде, одном из самых престижных районов Кадиса, и сразу же уволила весь персонал, насчитывающий около 40 человек. Мэр Сан-Роке Хуан Карлос Руис назвал этот поступок ударом по городу.

"У отеля есть постоянная база клиентов – семьи, которые проводят здесь каждое лето более 20 лет. И мы не собираемся предполагать, чтобы первым решением нового управления было увольнение крупных профессионалов. Люди не должны терять рабочие места просто так. У меня был персонал с опытом работы от 25 до 30 лет. Но первая новость, дошедшая до них из новой гостиничной группы, – это увольнение», – сказал Хуан Карлос Руис.

Отмечается, что единовременное увольнение работников гостиницы может противоречить трудовому законодательству ЕС. Мэр Сан-Роке планирует связаться с MIM Hotels, чтобы договориться об отмене этого решения.

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