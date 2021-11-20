Уволили легенду: южноамериканская сборная распрощалась с тренером, возглавлявшим ее 15 лет

Уругвай рискует не попасть на мировое первенство в Катаре.
Сборная Уругвая объявила об увольнении главного тренера Оскара Табареса. Причиной отставки 74-летнего специалиста стали провальные результаты национальной команды в квалификации на Чемпионат мира-2022.
Табарес возглавлял национальную команду с 2006 года. Под его руководством сборная Уругвая дошла до полуфинала Чемпионата мира-2010, а в 2011 году выиграла Кубок Америки. Также он работал с командой в период с 1988-го по 1990 год.
В последнее время у Табареса были серьезные проблемы со здоровьем. В 2016 году у него диагностировали синдром Гиена - Барре, который влияет на нервную систему и вызывает паралич ног. Во время Кубка Америки-2016 Табарес передвигался с помощью костылей, а затем руководил командой по инвалидной коляске.
- Сборная Уругвая неожиданно может пролететь мимо мундиаля в Катаре. После четырех поражений подряд команда занимает седьмое место в группе южноамериканского отбора, в последнем поединке уругвайцы проиграли Боливии (0:3).
- Южная Америка по итогам квалификации делегирует на Чемпионат мира 5 сборных. Четыре выходят на турнир напрямую, а пятая попытается пробиться на мундиаль через межконтинентальный плей-офф.