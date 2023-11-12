Увольнение тренера не помогло: "Заря" в драматической концовке проиграла новичку УПЛ (видео)

Луганский клуб не смог реабилитироваться перед своими фанатами за еврокубковое поражение от "Маккаби" Тель-Авив.

Луганская "Заря" уступила черкасскому ЛНЗ в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "СКИФ" во Львове завершился со счетом 1:2 .

Дебютант элитного дивизиона чемпионата Украины вышел вперед уже на шестой минуте, когда Геннадий Пасич ударом головой замкнул подачу от Сергея Шестакова.

Долгое время счет на табло не менялся, пока команды не устроили по-настоящему драматическую концовку. "Заря" и ЛНЗ в течение минуты обменялись голами.

Сначала на 88-й минуте Даниил Алефиренко сравнял счет в матче, с линии штрафной пробив в касание слета в правый нижний угол.

Но уже в своей следующей атаке черкасская команда вырвала победу – Пасич оформил дубль, завершив навес Антона Савина мощным ударом головой под перекладину.

Обзор матча "Заря" – ЛНЗ

Отметим, что накануне этого поединка "Заря" осталась без главного тренера. Валерий Кривенцов уволился по личному желанию после поражения в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций против "Маккаби" Тель-Авив. В игре против ЛНЗ обязанности главного тренера луганчан исполнял спортивный директор клуба Юрий Коваль.

После этого матча "Заря" (10 очков) занимает 14-е место в таблице УПЛ. ЛНЗ (16 баллов) поднялся на десятую позицию.

Луганский клуб после паузы на игры сборных 25 ноября проведет перенесенный поединок 3-го тура Лиги конференций с "Маккаби" Тель-Авив. В этот же день команда из Черкасс в Полтаве сыграет с "Ворсклой" в 15-м туре чемпионата Украины.

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