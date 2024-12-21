Ужас для Гвардиолы никак не закончится: "Манчестер Сити" потерпел очередное поражение в АПЛ (видео)

В этот раз "горожане" уступили "Астон Вилле".

"Манчестер Сити" на выезде проиграл "Астон Вилле" в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился триумфом хозяев со счетом 2:1 .

Бирмингемцы открыли счет на 16-й минуте встречи – отличился Джон Дуран. Во втором тайме команда Уная Эмери укрепила свое преимущество – на 65-й минуте забил Морган Роджерс.

"Горожане" сумели ответить лишь одним забитым мячом, автором которого на 90+3-й минуте стал Фил Фоден.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

Для команды Хосепа Гвардиолы это уже шестое поражение в восьми последних матчах АПЛ. "Манчестер Сити" с 27 очками опустился на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Астон Вилла" благодаря победе над действующим чемпионом с 28 баллами поднялась на пятую позицию в АПЛ.

В следующем туре "небесно-голубые" примут "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, а "львы" на выезде сразятся с "Ньюкаслом". Оба матча состоятся 26 декабря.

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