Ужас в Турции: футболист потерял сознание на поле во время матча (видео)

Ужас в Турции: футболист потерял сознание на поле во время матча (видео)

Игрока увез со стадиона автомобиль скорой помощи.

Трагедией едва не завершился поединок второго тура турецкой Суперлиги, в котором встречались "Газиантеп" и "Бешикташ". На 70-й минуте защитник гостей Фабрису Н'Сакала упал на поле и потерял сознание.

На инцидент мгновенно среагировал одноклубник пострадавшего Неджип Уйсал - он прибежал со скамейки запасных и проверил, чтобы у Фабрису не случилось западения языка. Затем на поле появились клубные врачи. Они сумели вернуть конголезца в сознание, после чего автомобиль скорой помощи забрал его в ближайший госпиталь.

Как сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на пресс-службу "Бешикташа", 31-летнего футболиста доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Причины, почему игрок потерял сознание, пока не называются.

Н'Сакала выступает за "Бешикташ" с 2020 года, до этого он защищал цвета турецкого "Аланьяспора".

Он провел 11 матчей за национальную сборную ДР Конго, хотя до 2011-го играл за молодежные национальные команды Франции разного возраста.

Напомним, похожий инцидент произошел с полузащитником сборной Дании Кристаном Эриксеном на Евро-2020. Врачи спасли футболисту жизнь, сделав ему на поле дефибриляцию сердца.

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