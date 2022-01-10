Ужасная травма: звезда "Ювентуса" и победитель Евро-2020 выбыл до конца сезона

Ужасная травма: звезда "Ювентуса" и победитель Евро-2020 выбыл до конца сезона

Федерико Кьеза минимум полгода пробудет без футбола.

Полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Кьеза не скоро сможет вернуться на футбольное поле. 24-летний итальянец получил тяжелую травму в матче 21-го тура Серии А против "Ромы".

Как сообщил официальный сайт "бьянконери", у Федерико повреждение крестообразных связок колена. В ближайшие дни он перенесет операцию.

Точные сроки восстановления итальянского вингера не сообщаются, но, по данным СМИ, на восстановление Федерико понадобится минимум шесть месяцев. Таким образом, нынешний сезон для Кьезы можно считать оконченным.

В текущей кампании Федерико провел за туринский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи.

Контракт Кьезы с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Прошлым летом Федерико стал победителем Евро-2020 в составе сборной Италии.

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