"Ужасно смотреть на то, как убивают невинных людей": четырехкратный чемпион "Формулы-1" призвал помогать Украине

"Ужасно смотреть на то, как убивают невинных людей": четырехкратный чемпион "Формулы-1" призвал помогать Украине

Себастян Феттель не остается безразличным к войне, которую РФ начала против Украины.

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Себастьян Феттель выразил поддержку украинскому народу, который стал жертвой вооруженной агрессии Российской Федерации.

34-летний немец в интервью Sky Sport призвал "Формулу-1" предоставить финансовую помощь украинцам, пострадавшим от войны с российскими оккупантами.

"Людям не хватает элементарных вещей, таких как еда, одеяла и другие вещи. Чтобы обеспечить людей этим, нужны деньги. "Формула-1" зарабатывает много денег. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь людям, нуждающимся в помощи, и попытаться подумать как мы можем собрать деньги.

Совершенно ужасно смотреть на происходящее. Это шокирует, когда ты включаешь новости. Ты думаешь, что ничего не может шокировать больше, но это происходит каждый раз. Убивают невинных людей", - сказал Феттель.

Отметим, что Феттель был первым среди пилотов "Формулы-1", заявивших, что будут бойкотировать Гран-при России из-за войны РФ против Украины. Также он решил в новом сезоне выступать в шлеме, окрашенном в цвета украинского флага.

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