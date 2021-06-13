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Ужасные кадры: футболист сборной Бельгии в матче с Россией получил двойной перелом

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Ужасные кадры: футболист сборной Бельгии в матче с Россией получил двойной перелом

Associated Press

Футболист больше не сыграет на турнире.

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань получил тяжелую травму в матче 1-го тура группы B Евро-2020 с командой России.

По прошествии половины первого тайма 25-летний игрок в центре поля головой столкнулся с полузащитником соперников Далером Кузяевым.

Оба футболиста не смогли продолжить матч и были заменены. После матча главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес сообщил, что Тимоти на турнире больше не сыграет, так как у него диагностирован двойной перелом глазницы.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
  • Сборная Бельгии разгромила Россию со счетом 3:0. Их соперниками по группе являются команды Дании и Финляндии.
  • В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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Как сообщал ранее ТСН Проспорт, российские фанаты едкими постами отреагировали на позор своей сборной на Евро-2020.