"Ужасный бой": экс-соперник Усика оценил возможный поединок украинца с британским проспектом

Усик – Итаума (коллаж)

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Экс-чемпион мира Тони Белью поделился своим мнением о потенциальном поединке абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика с британским проспектом Мозесом Итаумой.

По словам британца, Итауме еще рано выходить в ринг против столь сильного соперника, как Усик.

"Я думаю, что это ужасный бой для Итаумы. Этот парень, кажется, еще даже не проходил дистанцию в шесть раундов. На этом этапе карьеры слишком рано бросать этого парня к волкам. Я просто не понимаю, зачем это делать. Он молодой парень, пусть развивается, как и все остальные бойцы. Дайте ему время овладеть своим делом", – сказал Белью в интервью Seconds Out.

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К слову, в ноябре 2018 года Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик нокаутировал британца Даниеля Дюбуа в пятом раунде боя-реванша, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

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20-летний Итаума имеет в своем активе 12 побед (10 – нокаутом) в 12 поединках. Следующий бой Мозес проведет 16 августа в саудовском Эр-Рияде против своего соотечественника Диллиана Уайта.