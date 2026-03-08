Уже 10 наград: Украина занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады-2026

Максим Мурашковский и Дмитрий Суярко / Национальный паралимпийский комитет Украины

Реклама

Украина опустилась на второе место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр-2026 после второго соревновательного дня.

В воскресенье, 8 марта, наши параатлеты завоевали четыре медали — "серебро" и три "бронзы", тогда как китайцы выиграли десять.

Теперь сборная Украины имеет в своем активе 10 наград Паралимпиады-2026: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.

Реклама

"Сине-желтые" располагаются на втором месте в медальном зачете Паралимпиады-2026, пропустив вперед Китай, который лидирует с 16 наградами (8+5+3).

Медальный зачет Паралимпиады-2026 (топ-5)

1. Китай — 8 "золота" + 5 "серебро" + 3 "бронзы" = 16 медалей

2. Украина — 3+2+5 = 10

3. Австрия — 2+0+0 = 2

Реклама

4. Канада — 1+3+2 = 6

5. США — 1+3+1 = 5

Зимние Паралимпийские игры-2026 проходят с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На них разыграют 79 комплектов медалей.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Реклама

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Из-за этого Украина полностью бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады-2026.

К бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, как минимум на уровне правительственных лиц, присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания, Франция и Австралия.

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.

Реклама

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.