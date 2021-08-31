Уже 66 медалей: украинцы завоевали "золото" и "серебро" в толкании ядра на Паралимпиаде-2020

Уже 66 медалей: украинцы завоевали "золото" и "серебро" в толкании ядра на Паралимпиаде-2020

Сразу двое наших легкоатлетов завершили соревнования на пьедестале.

Украинцы продолжают приятно удивлять своими выступлениями на Паралимпийских играх-2020 в Токио. На этот раз медали в нашу копилку положили легкоатлеты Максим Коваль и Александр Яровой.

Они поднялись на пьедестал почета по итогам соревнований в толкании ядра. На дебютной для себя Паралимпиаде атлеты завоевали медали: Коваль - "золото", а Яровой - "серебро". Коваль толкнул ядро ​​на 17.34 метра, Яровой - на 17.30 метра.

Победителем сначала стал Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии, он установил мировой рекорд - 17.94 метра. Однако позже малазийца дисквалифицировали. Таким образом, Ковалю досталось "золото", а Яровому - "серебро". А результат Коваля стал новым мировым рекордом. Бронзовую награду получил представитель Греции Эфстратиос Николаидис.

Еще одну медаль для украинской команды завоевала бегунья Юлия Шуляр. В финале на дистанции 400 метров она стала второй с результатом 56.18 секунды.

Теперь в активе "сине-желтых" на Паралимпиаде в Токио 66 медалей: 15 золотых, 32 серебряная и 19 бронзовых. В медальном зачете Украина занимает пятое место, а по количеству наград "сине-желтые" расположились на 4-й позиции.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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