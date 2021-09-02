Уже 84 награды: украинские паралимпийцы снова пополнили медальную корзину в Токио 2020

Уже 84 награды: украинские паралимпийцы снова пополнили медальную корзину в Токио 2020

На этот раз "сине-желтые" выиграли "бронзу" в плавании и "серебро" в легкой атлетике.

Украина стала обладательницей еще двух наград Паралимпийских игр-2020 в Токио. Пловец Денис Остапченко добыл "бронзу" на дистанции 50 метров вольным стилем (класс S3), а легкоатлетка Оксана Ботурчук выиграла "серебро" в беге на 100 метров (класс - T12).

Остапченко стал в финальном заплыве третьим с результатом 45.95 секунды. Победу одержал мексиканец Диего Лопес Диас - 44.66 секунды, "серебро" взял китаец Цзоу Лянькан - 45.25 секунды.

Ботурчук преодолела 100-метровку за 12.03 секунды. Ее опередила только кубинка Омара Дуранд Элиас - 11.49 секунды. Третьей стала китаянка Янфен Лиан - 12.51 секунды.

И для Остапченко, и для Ботурчук, это уже вторые награды в Токио-2020. Ранее Денис завоевал "серебро" на дистанции 50 метров на спине, а Оксана выиграла "серебро" в забеге на 400 метров.

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Теперь в активе украинской сборной 84 награды Паралимпады в Токио: 20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых. Украина находится в топ-5 медального зачета и идет четвертой по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что пловец Максим Крыпак завоевал 20-е "золото" Украины на Паралимпиаде-2020. Для него четвёртый личное "золото" на Играх в Токио.

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