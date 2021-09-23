Уже даже поет: дочь "Короля футбола" Пеле показала трогательное видео из палаты отца

Уже даже поет: дочь "Короля футбола" Пеле показала трогательное видео из палаты отца

Легендарный спортсмен не унывает в больнице.

Кели Насименту, дочь легенды мирового футбола Пеле, поделилась трогательным видео из палаты своего отца, который повторно попал в реанимацию после перенесенной операции по удалению опухоли.

Женщина опубликовала в Instagram ролик, в котором показано, как четырехкратного чемпиона мира посетили музыканты с гитарой. Они исполнили гимн родного клуба экс-футболиста "Сантоса".

Когда музыканты начали петь, Пеле присоединился к ним. Позже он самостоятельно исполнил несколько строк гимна.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира (в 1958, 1962, 1970 годах). Также он был назван лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА.

В 2014 году легендарный бразильский футболист получил "Золотой мяч" за заслуги перед футболом.

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