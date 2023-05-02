"Уже делает первые шаги и рвется к работе": Луческу успешно прооперировали в Киеве

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу успешно перенес оперативное вмешательство на ноге.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

77-летний специалист был прооперирован в Киеве. В ближайшее время он приступит к реабилитации под контролем столичных врачей. Также ситуацию под контролем держит динамовский медперсонал, который поможет тренеру пройти быстрое и успешное восстановление в столице Украины.

"Наставник находится в отличном настроении и уже рвется к работе. В понедельник он уже делал первые шаги по палате. Мирча Луческу передает привет команде и ее болельщикам", – говорится в заявлении "Динамо".

Напомним, в последнее время у Луческу развился коксартроз (артроз тазобедренного сустава), из-за чего специалисту понадобилась операция на ноге. Мирча отправился на больничный и передал свои полномочия главного тренера легенде киевского клуба Александру Шовковскому.

В дебютном матче под руководством Шовковского "Динамо" обыграло "Металлист".

Сейчас "бело-синие" с 44 очками занимают четвертое место в УПЛ. В следующем туре киевляне 4 мая в Полтаве сыграют с "Ворсклой". Начало матча – в 15:00.

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