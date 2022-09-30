Уже не "вне политики": в РФ не будут препятствовать мобилизации спортсменов на войну с Украиной

С начала объявления частичной мобилизации в России повестки в военкомат начали получать все мужчины призывного возраста, в том числе и спортсмены. Для них власти страны-агрессора не собираются делать исключение.

О том, что в РФ не будут препятствовать мобилизации спортсменов на войну с Украиной, заявил министр спорта страны-оккупанта Олег Матицын.

"Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может воспользоваться привилегиями. Наши спортсмены - поддержавшие президента патриоты.

Спорт - единая семья и все задачи, которые решает государство, спорт будет решать вместе. Речь не может идти о какой-то исключительности. Некоторые меры защиты будут. Возможно, будет дана отсрочка. Система будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию", - приводит слова российского министра пропагандистское издание "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что повестку на войну с Украиной получил экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов.

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