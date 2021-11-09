Уже приступил к работе: появилось видео с первой тренировки Шевченко в "Дженоа"

Дебютный матч украинского специалиста во главе "грифонов" запланирован на 21 ноября.
Новоиспеченный главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко начал работу с новой командой.
Во вторник, 9 ноября, бывший наставник сборной Украины прибыл на клубную базу для проведения первого занятия во главе "грифонов". Видео с тренировки генуэзский клуб выложил у себя в соцсетях.
Интересно, что одет Шевченко уже был в тренировочный костюм своего нового клуба.
"Давайте начнем", - подписала первые кадры с тренировки пресс-служба "Дженоа".
Официальная презентация Шевченко в "Дженоа" должна пройти в среду, 10 ноября.
А первый матч Андрея у руля генуэзского клуба запланирован на 21 ноября - в этот день "грифоны" в рамках 13-го тура Серии А будут принимать "Рому", возглавляемую Жозе Моуринью.
- 7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа", подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.
- "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Однако последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.
- В настоящее время "грифоны" занимают 17-е место в Серии А на грани зоны вылета. Команда из Генуи провалила старт сезона, набрав всего 9 очков в первых 12 турах.
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