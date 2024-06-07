Уже с Луниным и Миколенко: сборная Украины назвала заявку на товарищеский матч против Польши

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил заявку национальной команды на контрольный матч против Польши в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024.

В нее вошли все 26 футболистов, которые вызваны на тренировочный сбор перед чемпионатом Европы.

Шансы сыграть в поединке с поляками также имеют голкипер Андрей Лунин и защитник Виталий Миколенко, которые остались вне заявки на предыдущую товарищескую встречу против Германии.

Заявка сборной Украины на матч с Польшей

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Александр Зубков

Форварды: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Матч Польша – Украина состоится в пятницу, 7 июня, на Национальном стадионе в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Польша – Украина доступна на нашем сайте.

Для "сине-желтых" это будет второй из трех спаррингов в рамках подготовки к Евро-2024. В первом контрольном матче сборная Украины 3 июня в Нюрнберге сыграла вничью с Германией (0:0).

Добавим, что в последнем товарищеском поединке перед чемпионатом Европы сборная Украины 11 июня встретится с Молдовой в Кишиневе. В свою очередь, поляки 10 июня в Варшаве проведут спарринг с Турцией.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на континентальном первенстве сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Польская команда посоревнуется в квартете D против Нидерландов, Австрии и Франции.

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