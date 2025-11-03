- Дата публикации
"Уже умер": игрок "Шахтера" саркастически прокомментировал свою симуляцию в матче с "Динамо"
Ефим Конопля курьезно симулировал во время Классического.
Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля саркастически ответил болельщикам, обвинившим его в симуляции после матча 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 против киевского "Динамо".
Во втором тайме Конопля в собственной штрафной площадке налетел на вингера "бело-синих" Шолу Огундану. Когда нигериец оказался на газоне, Ефим эмоционально что-то ему сказал, после чего тот рукой слегка оттолкнул украинца в грудь.
В ответ Конопля упал на землю как подкошенный и стал держаться за горло, словно ощущая сильную боль.
Этот момент вызвал возмущение у фанатов, которые обвинили игрока в симуляции и начали смеяться над ним в Instagram, спрашивая о его здоровье.
"Вы живы после вчерашней травмы? Просто после такого тяжело продолжать карьеру…", – спросила Коноплю одна из болельщиц.
"Уже умер…", – саркастически ответил Ефим.
Добавим, что главный тренер "Динамо" Александр Шовковский жестко раскритиковал главного арбитра Виталия Романова после Классического, заявив, что в этом эпизоде он должен был назначить пенальти в ворота "Шахтера". Однако рефери решил, что Конопля не нарушил правила.
Напомним, Классическое на "Арене Львов" завершилось победой "Шахтера" со счетом 3:1. Подопечные Арды Турана взяли реванш у "Динамо" за поражение (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
Таким образом, "Шахтер" прервал беспроигрышную серию "Динамо" в УПЛ, которая была рекордной в истории столичного клуба.
Победа над киевлянами позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.
