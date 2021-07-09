Уже в полуфинале: звезда украинского тенниса продолжила победное шествие после допинг-скандала (видео)

Уже в полуфинале: звезда украинского тенниса продолжила победное шествие после допинг-скандала (видео)

Даяна Ястремская пробилась в четверку лучших на турнире в Гамбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая была оправдана в скандале с употреблением допинга, вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия).

В четвертьфинальном матче 21-летняя украинка обыграла представительницу Италии Сару Эррани. Встреча длилась 1 час 53 минуты и завершилась победой второй ракетки Украины со счетом 7:6, 6:4.

В полуфинале Ястремская сыграет против румынки Елены Габриелы Рузе.

Турнир в Гамбурге - первый для Ястремской после длительного перерыва. С января украинка была отстранена от соревнований по делу о нарушении антидопинговых правил.

Даяна оставалась вне игры с ноября 2020 года. Ее обвинили в употреблении допинга и временно отстранили от соревнований. Сама спортсменка утверждала, что не принимала запрещенные вещества.

и временно отстранили от соревнований. Сама спортсменка утверждала, что не принимала запрещенные вещества. 22 июня Независимый суд снял с Ястремской обвинения в умышленном употреблении запрещенного препарата. Следствием было установлено, что допинг попал в организм теннисистки из-за халатности.

в умышленном употреблении запрещенного препарата. Следствием было установлено, что допинг попал в организм теннисистки из-за халатности. За карьеру Даяна выиграла три турнира серии WTA. Она занимает 38-е место мирового рейтинга.

Ранее ТСН Проспорт писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как отдыхает в Монако. Ей уже позавидовала известная телеведущая Леся Никитюк.

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