Уже всем надоели: реванш популярного блоггера и экс-чемпиона UFC провалился по PPV

Уже всем надоели: реванш популярного блоггера и экс-чемпиона UFC провалился по PPV

Шоу не собрало даже 65 тысяч платных просмотров.

Реванш блоггера Джейка Пола и бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли собрал критично мало платных просмотров.

Об этом сообщает журналист DAZN Стивен Мюльхаузен.

Отмечается, что шоу не собрало даже 65 тысяч PPV. Мюльхаузен считает, что причиной таких провальных показателей стали два фактора: во-первых, никто не хотел смотреть реванш, во-вторых, это был шестой турнир с оплатой за просмотр за полтора месяца.

После первого поединка Пол заявил, что за пересмотр заплатили 1,5 млн человек. Позже выяснилось, что реальный показатель был ближе к 500 тысячам.

Напомним, что ночью против 19 декабря в Тампе (штат Флорида, США) состоялось боксерское шоу, главным событием которого стал бой-реванш между бывшим чемпионом UFC американцем Тайроном Вудли. и его соотечественником – популярным ютубером Джейком Полом.

Для американского блоггера это был пятый поединок на боксерском ринге. На его счету 5 побед (4 – нокаутом) и ни одного поражения. Ранее он победил другого блоггера Али Эсона Гиба, бывшего игрока НБА Нейта Робинсона и бывшего чемпиона ММА Бена Аскрена .

. Вудли – бывший чемпион UFC в полусреднем весе. В смешанных единоборствах он провел 27 поединков, в которых одержал 19 побед.

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