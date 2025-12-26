- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 759
- Время на прочтение
- 1 мин
В 18 лет умерла абсолютная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике – известна причина
Жизнь юной Изабель Марциняк унесла страшная болезнь.
В Бразилии в возрасте 18 лет умерла абсолютная чемпионка страны по художественной гимнастике Изабель Марциняк.
По информации портала Globo, причиной смерти стала лимфома Ходжкина – злокачественное образование, поражающее лимфоузлы.
"С глубокой грустью Федерация гимнастики штата Парана получает известие о смерти Изабеллы Марциняк. Выражаем соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде, всему сообществу гимнастики. Пусть ее история, ее страсть к спорту и память о ней продолжают жить и вдохновляться всех. Покойся с миром", – говорится в сообщении федерации.
Марциняк – абсолютная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике 2021 года. В 2023 году спортсменка из-за болезни была вынуждена приостановить тренировки и выступления, чтобы пройти курс лечения.
Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист умер в 27 лет.