В 18 лет умерла абсолютная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике – известна причина

Изабель Марциняк / фото из соцсетей

В Бразилии в возрасте 18 лет умерла абсолютная чемпионка страны по художественной гимнастике Изабель Марциняк.

По информации портала Globo, причиной смерти стала лимфома Ходжкина – злокачественное образование, поражающее лимфоузлы.

"С глубокой грустью Федерация гимнастики штата Парана получает известие о смерти Изабеллы Марциняк. Выражаем соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде, всему сообществу гимнастики. Пусть ее история, ее страсть к спорту и память о ней продолжают жить и вдохновляться всех. Покойся с миром", – говорится в сообщении федерации.

Марциняк – абсолютная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике 2021 года. В 2023 году спортсменка из-за болезни была вынуждена приостановить тренировки и выступления, чтобы пройти курс лечения.

