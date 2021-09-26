"В 9-м раунде ничего не видел, глаз был закрыт": Джошуа рассказал, как сложно ему пришлось в бою с Усиком

Признание от бывшего обладателя четырех поясов.
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал тяжелейшее поражение от украинца Александра Усика и потерю поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.
УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)
"Я не могу вернуться и обижаться, это пустая трата времени. Но я ничего не видел в девятом раунде, мой глаз был закрыт. Это хороший опыт, потому что в таких ситуациях вам просто нужно научиться контролировать себя.
Такое впервые случилось со мной в бою. Это были хорошие 12 раундов, а я уже готов вернуться к тренировкам", - цитирует Джошуа Boxing Scene.
- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг, прозвучавший на 5 секунд раньше.
- Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой". А на пресс-конференции Усик сказал, что бой-реванш с британцем хочет провести в Украине.
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