"В а**е от этого": известный украинский комментатор разнес Петракова из-за его слов на пресс-конференции

"В а**е от этого": известный украинский комментатор разнес Петракова из-за его слов на пресс-конференции

Футбольный комментатор Виктор Вацко вдребезги раскритиковал главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Так, причиной недовольства со стороны Вацко в адрес наставника "сине-желтых" стали его слова на недавней пресс-конференции.

Там Петраков заявил, что отпускает своих игроков на несколько дней отдыха, чтобы они "поработали в постели". Эти слова очень удивили комментатора, о чем он рассказал в эфире своей авторской программы Вацко Live.

"Знаете, что такое национальная сборная Украины для меня? Это футбольная вершина, это гордость нации, это солидность. И когда человек, возглавляющий эту сборную, на пресс-конференции, публичном мероприятии в рамках международного матча с участием международных медиа рассказывает, что даст два выходных своим футболистам, чтобы те два дня работали в постелях с женщинами...

Перед этим была история в Гладбахе с цитатой "Никогда не думал, что буду сидеть в Германии, немцы будут желать мне добра, а мои братья будут нас убивать". Как это понимать? Кто брать? Какие братья? А где не братья? А немцы кто? Еще не хватало сказать что-нибудь о том, что деды воевали.

В этой ситуации мне больше всего жаль пресс-аташе сборной Александра Гливинского, который сбоку тихонько сидит и тихонько сползает вниз. В этой ситуации мне становится, как называет это состояние современная молодежь, кринжево. Мое поколение высказывалось проще и четче – я в а**е от этого. Ни больше, ни меньше. В а**е.

Александр Васильевич, вы – главный тренер национальной сборной Украины. Вы понимаете, где вы? Понимаете, на каком вы уровне? Понимаете, какую команду страны и в какое время вы представляете на международном уровне? Вы понимаете, какая у вас сейчас миссия там, в Европе. Особенно на официальных медиа-мероприятиях вокруг матчей.

Kalush на Евровидении выходит и на весь мир кричит "Save Азовсталь", а здесь национальная сборная Украины и "отработать с женщинами в кроватях". Вы серьезно?", — заявил Вацко.

Добавим, что уже 1 июня сборная Украины проведет выездной полуфинальный поединок отбора в Чемпионат мира-2022. Соперником команды Петракова будет Шотландия.

Матч Шотландия – Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени;

Победитель этого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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