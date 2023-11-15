В Англии арестовали хоккеиста, который во время матча коньком нанес сопернику смертельную травму

История с жуткой смертью хоккеиста "Ноттингем Пантерз" Адама Джонсона, которому во время матча Кубка Великобритании перерезали горло лезвием конька, получила свое продолжение. Полиция задержала игрока "Шеффилд Стиллерз" – его подозревают в непреднамеренном убийстве.

Экспертиза подтвердила смерть Джонсона в результате травмы шеи, полученной от удара коньком соперника, сообщила полиция Южного Йоркшира. Детективы задержали подозреваемого, он остается под стражей.

"Мы общались с узкоспециализированными экспертами в своей области, чтобы помочь в наших расследованиях, и продолжаем тесно сотрудничать с отделом здравоохранения и безопасности городского совета Шеффилда. Смерть Адама всколыхнула много общин, от наших местных жителей здесь, в Шеффилде, до болельщиков хоккея по всему миру", – цитирует представителя полиции BBC.

Напомним, 29-летний Джонсон на 33-й минуте матча против "Шеффилд Стиллерз" столкнулся с соперником и получил порез шеи лезвием конька. Адам потерял сознание прямо на льду, а врачам команды пришлось его реанимировать. Игрок срочно был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Менее чем через сутки он ушел из жизни от полученной травмы.

Джонсон был известен своими выступлениями в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где провел два сезона в составе "Питтсбург Пингвинз". Там на его счету 13 матчей, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

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