В Англии боец отправил соперника в "стоячий" нокаут жестким ударом в голову: видео

Спортсмен еще в воздухе был обездвижен.
Невероятной развязкой завершился последний бой по тайскому боксу на турнире в Англии.
Так, в поединке между Каллумом Паттерсоном и Натаниелем Читезой ничего не предвещало беды. Соперники обменивались быстрыми ударами до тех пор, пока Паттерсон не нанес точный удар ногой в челюсть Читезе, пропустившего момент удара и не успел на него среагировать. Как следствие. он мгновенно опустил руки и упал, как бревно, на конвас.
В честь рефери поединка он дал отмашку прекратить бой и бросился спасать боксера.
Вашему вниманию видео с этим брутальным нокаутом.
OUT COLD!-- Beyond Kickboxing ( @ Beyond_Kick ) February 14, 2022
Callum Patterson with vicious head kick proti Nathaniel Chiteza на последний уикенд Muay Thai Showdown в Bolton, Англия. pic.twitter.com/rzd0KzRhBr
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