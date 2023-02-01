В Англии открыли расследование против Мудрика из-за видео в TikTok: как могут наказать украинца

Украинский футболист подвергся обвинениям в расизме.
Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла расследование касательно возможного проявления расизма от вингера лондонского "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика.
Об этом сообщает The Athletic.
Причиной расследования стал видеоролик на платформе TikTok, опубликованный украинцем в прошлом году. В нем Мудрик исполняет трек американского рэпера Lil Baby "Freestyle", выпущенный в 2017 году. В песне больше десяти раз звучит слово "ниггер".
Михаил уже извинился за свой поступок, а само видео, которое просмотрели больше 200 тысяч раз, было удалено. Однако Футбольная ассоциация Англии все равно занялась изучением этого дела.
Потенциально украинцу может грозить наказание – штраф или даже дисквалификация.
Случаи наказания в Англии за подобные инциденты уже происходили. К примеру, в 2021 году форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани был дисквалифицирован на три матча за сторис у себя в Instagram, где использовал слово "негрито". FA начала расследование и трактовала комментарий игрока как расизм. Также уругвайца заставили заплатить 100 тысяч фунтов штрафа.
- Этой зимой Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера", подписав с "синими" контракт до лета 2030 года. За его трансфер "горняки" получили 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.
- Михаил дебютировал за "пенсионеров" в матче 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля". В этом поединке украинец установил скоростной рекорд сезона английской Премьер-лиги.
- В следующем туре чемпионата Мудрик и Ко 3 февраля примут в лондонском дерби "Фулхэм". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
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