В Англии во время футбольного матча трагически погиб 13-летний игрок

В Англии во время футбольного матча трагически погиб 13-летний игрок

В субботу, 7 мая, в юношеском чемпионате Англии произошла трагедия – погиб 13-летний футболист команды "Кавальерс" U-13 Сэмюэл Акваси.

Несчастный случай произошел в Ноттингеме во время матча его клуба против "Россонери" U-13.

Об этом сообщает ITV.com.

Юному футболисту оказывали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Детали, приведшие к гибели футболиста во время матча, не сообщаются

Представители футбольной ассоциации Ноттингемшира выразили соболезнования семье погибшего.

"Он имел большое уважение среди всех членов команды", – отметили в Нотс ФА.

Это второй такой случай менее чем через год. Ранее игрок "Вест Бриджфорд Кольтс" Дилан Рич скончался в возрасте 17 лет после чрезвычайной ситуации во время игры молодежных команд в Англии.

Напомним, что в Новой Каховке Херсонской области, временно оккупированной российскими войсками, провели футбольный турнир до 9 мая.

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