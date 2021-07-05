В Англии возмутились поступком Ярмоленко во время четвертьфинала Евро-2020: чем провинился украинский капитан

В Англии возмутились поступком Ярмоленко во время четвертьфинала Евро-2020: чем провинился украинский капитан

Инцидент произошел в конце первого тайма.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко получил порцию критики британской прессы после матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии, в котором "сине-желтые" разгромно проиграли (0:4) и попрощались с турниром.

Вингеру лондонского "Вест Хэма" вспомнили интересный эпизод в конце первого тайма. Нападающий украинцев Роман Яремчук и защитник англичан Гарри Магуайр сошлись в борьбе за мяч, в результате чего игрок "Трех львов" оказался на газоне.

Яремчук хотел помочь подняться сопернику и протянул Магуайру руку, но тот отказался от предложения и недовольно высказался в ответ. После короткой перепалки Яремчук еще раз подал руку англичанину и тот откликнулся на жест украинского форварда, однако тут вмешался Ярмоленко и бесцеремонно оттолкнул своего партнера от Магуайра.

Roman Yaremchuk tried to give Harry Maguire a hand after being fouled but Andrii Yarmolenko was having none of it! ❌ pic.twitter.com/8fXDVAb0FG — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) July 3, 2021

Издание The Sun назвало поведение Ярмоленко странным и объяснило это тем, что замечательная игра Магуайра еще до перерыва заставила лидеров украинского атаки не на шутку нервничать.

Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. На предыдущих двух континентальных форумах "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

Команда Андрея Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1). Поединок состоится 7 июля в Лондоне на арене "Уэмбли".

Ранее ТСН Проспорт рассказывал, как сборную Украины встречали после прилета с Евро-2020.

Новости Украины: несколько сотен фанатов встречали нашу сборную по футболу в аэропорту

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку