В английском клубе перед судьбоносным еврокубковым сражением зафиксирована вспышка COVID-19

Положительные тесты обнаружили у шести игроков.

В "Тоттенгеме" произошла вспышка коронавируса перед матчем заключительного тура групповой стадии Лиги конференций с "Ренном".

Об этом сообщает football.london.

Положительные тесты на COVID-19 были обнаружены у шести футболистов команды, а также двух членов тренерского штаба. Отмечается, что все они были отправлены на самоизоляцию, которая продлится десять дней.

Следует отметить, что поединок "Тоттенхэм" – "Ренн", который состоится в четверг, 9 декабря, не будут переносить или отменять. По правилам УЕФА, для переноса игры в команды должно быть менее 13 игроков в заявке или должны отсутствовать вратари.

После 5 туров "Тоттенхэм" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 7 очков. Команда еще не гарантировала себе место в плей-офф турнира, поэтому матч с "Ренном" станет для нее решающим.

"Ренн", в свою очередь, набрав 11 очков, единолично возглавляет турнирную таблицу.

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