- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
В Аргентине 18-летний футболист умер после попадания мячом в голову
Игрок молодежной команды "Эсейсы" Абель Нуньес умер в больнице.
В Аргентине умер 18-летний футболист клуба "Эсейса" Абель Нуньес в результате попадания мячом в голову во время матча.
Об этом сообщает TyC Sports.
Трагический инцидент произошел 12 ноября на поединке пятого дивизиона молодежного турнира от Ассоциации футбола Аргентины (AFA) между "Эсейсой" и "Депортиво Муньис".
Мяч с большой силой попал футболисту в голову, после чего он потерял сознание и упал на поле. Арбитр немедленно остановил игру, а медики оказали Нуньесу первую помощь и доставили в больницу.
У Нуньеса диагностировали перелом черепа и внутреннее кровотечение. Несмотря на проведенную экстренную операцию, спасти жизнь спортсмену не удалось. Абель умер 15 ноября — через три дня после полученной травмы.
"Самая тяжелая новость, которую нам приходится сообщать как клубу. С глубокой болью и безграничной грустью мы прощаемся с парнем, у которого была целая жизнь впереди и который сегодня оставляет после себя пустоту, которую невозможно передать словами", — говорится в заявлении клуба "Эсейса".
Нуньес присоединился к "Эсейсе" в начале 2026 года и выступал на позиции атакующего полузащитника под 10-м номером. Также он защищал цвета резервной команды футзального клуба "Нуэва Эстрелла".
Ранее сообщалось, что умер испанский футболист, у которого остановилось сердце после столкновения во время матча.