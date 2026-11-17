Абель Нуньес / Futbol Club Ezeiza

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В Аргентине умер 18-летний футболист клуба "Эсейса" Абель Нуньес в результате попадания мячом в голову во время матча.

Об этом сообщает TyC Sports.

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Трагический инцидент произошел 12 ноября на поединке пятого дивизиона молодежного турнира от Ассоциации футбола Аргентины (AFA) между "Эсейсой" и "Депортиво Муньис".

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Мяч с большой силой попал футболисту в голову, после чего он потерял сознание и упал на поле. Арбитр немедленно остановил игру, а медики оказали Нуньесу первую помощь и доставили в больницу.

У Нуньеса диагностировали перелом черепа и внутреннее кровотечение. Несмотря на проведенную экстренную операцию, спасти жизнь спортсмену не удалось. Абель умер 15 ноября — через три дня после полученной травмы.

"Самая тяжелая новость, которую нам приходится сообщать как клубу. С глубокой болью и безграничной грустью мы прощаемся с парнем, у которого была целая жизнь впереди и который сегодня оставляет после себя пустоту, которую невозможно передать словами", — говорится в заявлении клуба "Эсейса".

Нуньес присоединился к "Эсейсе" в начале 2026 года и выступал на позиции атакующего полузащитника под 10-м номером. Также он защищал цвета резервной команды футзального клуба "Нуэва Эстрелла".

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Ранее сообщалось, что умер испанский футболист, у которого остановилось сердце после столкновения во время матча.

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