В Аргентине арбитр передразнивал фанатов во время матча: курьезное видео завирусилось в Сети

В Аргентине арбитр передразнивал фанатов во время матча: курьезное видео завирусилось в Сети

Нестор Питана попросил зрителей спокойнее реагировать на его решение.

Забавный эпизод случился в поединке элитного футбольного дивизиона Аргентины между командами "Годой Крус" и "Атлетико Тукуман". Главный судья встречи 46-летний Нестор Питана неожиданным образом отреагировал на недовольство болельщиков с трибун.

В компенсированное ко второму тайму время игрок "Атлетико Тукуман" оказался на газоне и рефери остановил игру. Поклонники "Годой Крус" начали недовольно свистеть, считая, что футболист соперников симулирует. В ответ Питана смешно передразнил возмущенных фанатов и показал, что не стоит так эмоционально реагировать на его решение.

В Сети оценили актерские способности опытного аргентинского арбитра, призвав его попробовать себя в кино или на театральной сцене.

В итоге матч завершился победой "Атлетико Тукуман" со счетом 2:1. А видео с артистичным рефери набрало популярности в соцсетях.

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