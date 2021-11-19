В Аргентине полиция застрелила 17-летнего футболиста: детали трагедии

Клуб игрока требует справедливого расследования инцидента

В Аргентине представители правоохранительных органов застрелили 17-летнего футболиста Лукаса Гонсалеса.

Об этом сообщает La Nacion.

Так, по данным источника, трагедия произошла в районе Барракас – это на юго-востоке Буэнос-Айреса. Гонсалес вместе с друзьями ехал на автомобиле, тогда как полицейские открыли огонь по транспортному средству.

Представители правоохранительных органов в своем отчете указали, что молодые люди протаранили полицейскую машину, когда та пыталась остановить их на одном из перекрестков.

В то же время футбольный клуб "Барракас Сентраль", за который выступал Гонсалес, не поддерживает эту версию следствия и требует справедливого расследования инцидента. Отмечается, что на ближайшие несколько дней в команде объявлен траур – отменены матчи и тренировки.

"Сегодня мы с грустью прощаемся с Лукасом. Клуб объявляет трехдневный траур. Наши искренние соболезнования семье, друзьям и близким", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.