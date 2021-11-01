В Аргентине во время футбольного матча подстрелили главного тренера: видео

В настоящее время наставник находится в больнице.
Несколько вопиющий инцидент произошел во время поединка третьего по силе дивизиона Чемпионата Аргентины между "Ураканом" и "Ферро".
Как сообщает De Telegraaf, к концу первой половины встречи болельщики устроили потасовку, которая в конце концов переросла в стрельбу. В результате этого произвола был ранен главный тренер "Ферро" — Маурисио Ромеро.
После выстрелов футболисты немедленно отправились в подтрибунное помещение, где смогли скрыться от выстрелов. Главный арбитр предсказуемо остановил матч.
Вашему вниманию видео с началом стрельбы и, собственно, огнестрельное ранение Ромеро.
"Huracan Las Heras":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2021
Por disparos durant el seu partit davant Ferro de General Pico en el #FederalA pic.twitter.com/QGX38LuFpz
Упорные дни в Argentine's 4th tier (Torneo Federal A) as Ferro General Pico manager Mauricio Romero був shot в шахраї під час своєї гри з Huracán Las Heras— GOLAZO (@golazoargentino) November 1, 2021
via @InteriorFut pic.twitter.com/Ufyd7tr00l
Впоследствии, пресс-служба "Ферро" опубликовано официальное письмо, в котором сообщило, что жизни и здоровью тренера ничего не угрожает. Сейчас он находится в больнице и намерен написать заявление в полицию.
- На момент инцидента "Уракан" побеждал со счётом 3:1.