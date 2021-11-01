В Аргентине во время футбольного матча подстрелили главного тренера: видео

В Аргентине во время футбольного матча подстрелили главного тренера: видео

В настоящее время наставник находится в больнице.

Несколько вопиющий инцидент произошел во время поединка третьего по силе дивизиона Чемпионата Аргентины между " Ураканом " и " Ферро ".

Как сообщает De Telegraaf, к концу первой половины встречи болельщики устроили потасовку, которая в конце концов переросла в стрельбу. В результате этого произвола был ранен главный тренер "Ферро" — Маурисио Ромеро.

После выстрелов футболисты немедленно отправились в подтрибунное помещение, где смогли скрыться от выстрелов. Главный арбитр предсказуемо остановил матч.

Вашему вниманию видео с началом стрельбы и, собственно, огнестрельное ранение Ромеро.

Упорные дни в Argentine's 4th tier (Torneo Federal A) as Ferro General Pico manager Mauricio Romero був shot в шахраї під час своєї гри з Huracán Las Heras



via @InteriorFut pic.twitter.com/Ufyd7tr00l — GOLAZO (@golazoargentino) November 1, 2021

Впоследствии, пресс-служба "Ферро" опубликовано официальное письмо, в котором сообщило, что жизни и здоровью тренера ничего не угрожает. Сейчас он находится в больнице и намерен написать заявление в полицию.

На момент инцидента "Уракан" побеждал со счётом 3:1.

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