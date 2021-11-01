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В Аргентине во время футбольного матча подстрелили главного тренера: видео

В Аргентине во время футбольного матча подстрелили главного тренера: видео

В настоящее время наставник находится в больнице.

Несколько вопиющий инцидент произошел во время поединка третьего по силе дивизиона Чемпионата Аргентины между "Ураканом" и "Ферро".

Как сообщает De Telegraaf, к концу первой половины встречи болельщики устроили потасовку, которая в конце концов переросла в стрельбу. В результате этого произвола был ранен главный тренер "Ферро" — Маурисио Ромеро.

После выстрелов футболисты немедленно отправились в подтрибунное помещение, где смогли скрыться от выстрелов. Главный арбитр предсказуемо остановил матч.

Вашему вниманию видео с началом стрельбы и, собственно, огнестрельное ранение Ромеро.

Впоследствии, пресс-служба "Ферро" опубликовано официальное письмо, в котором сообщило, что жизни и здоровью тренера ничего не угрожает. Сейчас он находится в больнице и намерен написать заявление в полицию.

  • На момент инцидента "Уракан" побеждал со счётом 3:1.
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