В Аргентине злоумышленники обстреляли супермаркет семьи Месси и оставили ему угрожающее послание

В аргентинском Росарио, где родился звездный футболист ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, произошло нападение на супермаркет, принадлежащий семье его жены Антонеллы Рокуццо.

Об этом сообщает Associated Press.

В ночь на 2 марта в 3:20 по местному времени двое вооруженных мужчин подъехали на мотоцикле к супермаркету Unico и выпустили по зданию 14 пуль. Никто не пострадал, но магазин был поврежден.

На дверной ручке полиция обнаружила бумагу с посланием, адресованным Месси.

"Месси, мы ждем тебя. Явкин (мэр Росарио Пабло Явкин – прим.) тоже наркоторговец, он тебе не поможет", – говорится в записке злоумышленников.

Полиция подозревает, что нападение совершили футбольные хулиганы. Мэр города после инцидента посетил супермаркет и раскритиковал федеральные власти за то, что они, по его словам, не смогли обуздать в Росарио всплеск насилия, связанного с наркотиками.

Делом занялся прокурор Федерико Ребола. Он поручил полиции осмотреть место преступления, опросить свидетелей, провести баллистическую экспертизу и ознакомиться с записями камер видеонаблюдения.

Напомним, на этой неделе Международная федерация футбола (ФИФА) признала Месси лучшим игроком 2022 года. Аргентинец получил награду во время торжественной церемонии в Париже.

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