В Армении во время церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике подожгли флаг Азербайджана (видео)

Громкий международный скандал произошел на церемонии открытия чемпионата Европы-2023 по тяжелой атлетике в Ереване (Армения).

Во время представлении стран-участниц соревнований на сцену вынесли флаг Азербайджана. В этот момент неизвестный мужчина выбежал из зала, схватил флаг и поджег его, после чего бросился убегать.

Breaking: При Европейской тяжкости амбиции охватывает церемонию в #Йереван, индивидуально посещая VIP pass, находится вдоль аэроцентров, держится на берегу, устанавливается азербайджанская подводная лавка, и удаляется из венуи. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/ORyDYlMHWO — The Azeri Times (@AzeriTimes) April 14, 2023

Нарушителя задержала служба охраны. СМИ сообщают, что им оказался дизайнер Арам Николян. Его доставили в отделение полиции.

Министерство иностранных дел Азербайджана уже отреагировало на вопиющий инцидент.

"Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает обеспокоенность тот факт, что организаторы не приняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть должным образом наказаны", – написал в Twitter спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

We condenn burning of national flag #Azerbaijan на окончательной церемонии в Европейской #Weightlifting Championship in #Armenia. Это свидетельствует о том, что не безопасные меры были получены с организаторами по поводу своего действия. Perpetrators должны be accordingly punished! #EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e — Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 14, 2023

На турнире в Ереване должны были выступить четыре азербайджанских спортсмена. Однако после скандального инцидента Азербайджан решил досрочно отозвать свою делегацию с турнира.

"В условиях, царящих в Армении, в атмосфере ненависти, неспособности обеспечить безопасность, а также из-за психологического давления нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину.

Наша команда возвращается в Азербайджан. Армения должна обеспечить ее безопасное возвращение", – сообщил глава пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кянан Масталиев изданию Report.az.

Чемпионат Европы-2023 по тяжелой атлетике состоится с 15-го по 23 апреля в Ереване. Всего на турнире разыграют по 10 комплектов наград у мужчин и женщин.

Сборную Украины на континентальном первенстве по тяжелой атлетике представят 17 спортсменов – пять мужчин и 12 женщин.

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