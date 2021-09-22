В Австрии российского футболиста "забанили" на 48 матчей и выгнали из команды: что он натворил

В Австрии российского футболиста "забанили" на 48 матчей и выгнали из команды: что он натворил

Рашид Арсанукаев получил максимально жесткое наказание за то, что умышленно сломал сопернику нос.

Российский футболист любительского клуба "Виктория Брегенц" Рашид Арсанукаев дисквалифицирован на 48 матчей за умышленное удар соперника головой.

Как сообщает Kronen Zeitung, жуткий случай произошел во время поединка девятой лиги Австрии против команды "Гефис/Заттайнс". В конце встречи 28-летний Арсанукаев ударил соперника головой и получил вторую желтую карточку, которая превратилась для него в красную.

Однако россиянин разозлился на арбитра и крикнул ему: "Я покажу тебе, за что нужно наказывать". После этого он головой ударил соперника по лицу и сломал ему нос.

Полиция зафиксировала инцидент и уже передала материалы в суд. Пострадавший футболист перенес операцию и пропустит несколько недель. В свою очередь, Арсанукаев получил максимально возможный "бан" - 48 матчей. Он не сможет играть в футбол до осени 2023 года. Сообщается, что "Виктория Брегенц" уже исключила россиянина из клуба.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что ФИФА на полгода дисквалифицировала российского футболиста.

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